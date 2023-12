La presidente della Commissione: "Trattative con Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto necessario grado di conformità ai criteri"

Passi avanti per l’adesione all’Unione Europea di Albania e Macedonia. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto al termine del vertice Ue-Balcani: “Vogliamo aprire quanto prima i negoziati di adesione sul primo cosiddetto cluster dei fondamentali con l’Albania e la Macedonia del Nord. Riteniamo di poter aprire i negoziati di accesso con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione. Per quanto riguarda il Montenegro, il paese registra un nuovo slancio grazie al nuovo governo che lo spinge a rimettersi in carreggiata sul percorso di adesione. Infine, sia per il Kosovo che per la Serbia, la via da seguire consiste nel mantenere gli impegni assunti nell’ambito del dialogo Ue”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata