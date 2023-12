La presidente della Commissione Europea: "Su gas finito tempo di ricatti russi"

“Quasi 60 paesi hanno preso parte alla nostra conferenza internazionale per formare un’alleanza globale per contrastare il traffico di migranti, perché dobbiamo unire le nostre forze per combattere i trafficanti. Si tratta di criminalità organizzata a livello internazionale, quindi ha bisogno di una risposta organizzata a livello internazionale. Come parte della comunità internazionale abbiamo l’obbligo di sostenere coloro che hanno diritto alla protezione e a salvare vite umane. Lo abbiamo realizzato in passato. Lo realizziamo oggi e lo realizzeremo in futuro. Ma siamo noi a decidere chi arriva nell’Unione europea e in quali circostanze e non i contrabbandieri e i trafficanti”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervendo alla plenaria del Parlamento europeo.

von der Leyen: “Da Tunisia meno arrivi, ora accordo con Egitto”

“In Tunisia le partenze irregolari sono rallentate e ora lavoriamo per raggiungere presto accordi simili con l’Egitto, dove anche la migrazione rientra in un quadro molto più ampio. Vogliamo creare partenariati su questo modello anche con altri paesi di origine e di transito”, ha aggiunto von der Leyen. “Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio con i paesi oltre i nostri confini e la migrazione di quei paesi fa parte di un quadro molto più ampio. Comprende non solo la gestione delle frontiere e la lotta al contrabbando, ma anche investimenti nell’economia, scambi interpersonali, commercio, creazione di posti di lavoro, occupazione giovanile, tutte cause profonde che conosciamo molto bene. Quindi questo approccio comincia ora a dare i suoi frutti”, ha sottolineato.

Gas, von der Leyen: “Stoccaggi al 93%, tempo ricatto russo è finito”

“Abbiamo dovuto affrontare la crisi energetica, ma siamo riusciti a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi, da lì proviene meno del 10% ora. Siamo sempre forti quando uniamo le forze, ora abbiamo una piattaforma di acquisto comune. Adesso abbiamo 42 miliardi di metri cubi di Gas acquistati congiuntamente per l’Europa e i prezzi sono 10 volte inferiori. Abbiamo i livelli di stoccaggio intorno al 93%. Ciò significa che il tempo del ricatto russo tramite l’uso di petrolio e Gas è ormai alle nostre spalle”, ha sottolineato von der Leyen.

