Il 'global stocktake' è stato adottato questa mattina dai delegati riuniti a Dubai

“Il pacchetto Global Stocktake approvato a Cop28 è ambizioso e tiene conto di un processo di transizione energetica giusta, ordinata ed equa: una transizione pragmatica con un riconoscimento alla tecnologia nucleare strategica per il raggiungimento di zero emissioni nel 2050″. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo che il cosiddetto accordo ‘global stocktake’ è stato adottato dai delegati riuniti a Dubai nella Cop28, il summit Onu sul clima. Si tratta dell’ultima bozza che era stata presentata poco dopo l’alba di oggi, che chiede di “transitare fuori dai combustibili fossili” e accelerare “l’azione in questo decennio critico”.

