Centinaia di persone in piazza nella capitale Santiago

Centinaia di persone della comunità palestinese in Cile si sono radunate davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Santiago per protestare contro il veto imposto dagli Stati Uniti alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e scandito slogan per mostrare il proprio sostegno nella guerra in corso tra Israele e Hamas. Un idrante della polizia ha tentato di disperdere la folla davanti all’ambasciata. Venerdì 8 dicembre gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un cessate il fuoco umanitario. Tutto questo è avvenuto mentre Israele stava portando avanti un’offensiva militare all’interno della Striscia di Gaza. Secondo i mediatori del Qatar, la volontà di discutere un cessate il fuoco sta, per ora, svanendo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata