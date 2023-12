Missile Houthi colpisce petroliera norvegese nel Mar Rosso, i ribelli rivendicano

Prosegue il conflitto tra Israele e Hamas, con un raid delle Idf che secondo l’agenzia palestinese Wafa avrebbe portato a 12 vittime nei pressi di Rafah, nel Sud della Striscia. L’Onu lancia l’allarme: “A Gaza malattie infettive in forte aumento”. Intanto sono sempre forti i timori per un allargamento del conflitto: un missile lanciato dai ribelli Houthi nello Yemen ha colpito una petroliera norvegese nel Mar Rosso. IN AGGIORNAMENTO

08:45 Houthi rivendicano attacco a petroliera nel Mar Rosso

Un portavoce dei ribelli yemeniti houthi, Yahiya Sarie, ha rivendicato l’attacco missilistico contro una petroliera norvegese nel Mar Rosso. Lo riporta Al Jazeera. “A sostegno del popolo palestinese oppresso, che attualmente vacilla durante la distruzione, l’uccisione e l’assedio della Striscia di Gaza, e per dare ascolto agli appelli del nostro popolo yemenita libero, le forze navali yemenite hanno effettuato un’operazione militare eccezionale contro la Mv Strinda” diretta verso Israele, ha dichiarato Sarie. “Negli ultimi due giorni, le forze armate yemenite hanno impedito il passaggio di numerose imbarcazioni”, ha aggiunto Sarie. “Ribadiamo – ha concluso il portavoce – che continueremo a impedire a tutte le navi dirette ai porti israeliani, indipendentemente dalla loro nazionalità, di navigare nel Mar Arabo o nel Mar Rosso, finché le forniture alimentari e mediche necessarie non saranno consegnate ai nostri fratelli nella Striscia di Gaza”.

08:40 Media, 4 uccisi da droni Israele in Cisgiordania

Quattro giovani palestinesi sarebbero morti e un altro è rimasto gravemente ferito in un raid con droni condotto dalle forze israeliane nel quartiere Sibat della città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta Wafa, citando il direttore dell’ospedale cittadino. Le vittime sono state identificate come Rafiq al-Dabbous, Mahmoud Abu Srour, Bakr Zakarneh e Thaer Abu al-Tin. Fin dalle prime ore del mattino, secondo Wafa, le forze israeliane avrebbero circondato gli ospedali Ibn Sina, Jeni governmental e Al-Razi, impedendo alle ambulanze di portare all’interno le vittime.

08:15 Onu: “A Gaza malattie trasmissibili in forte aumento”

Nella Striscia di Gaza aumenta la diffusione delle malattie infettive. Questo l’allarme lanciato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Lo riporta il Guardian. “A causa del sovraffollamento e delle cattive condizioni igieniche nei rifugi dell’Unrwa nel sud, si è verificato un aumento significativo di alcune malattie e condizioni trasmissibili come diarrea, infezioni respiratorie acute, infezioni della pelle e condizioni legate all’igiene come i pidocchi”, afferma l’Ocha

08:00 Media, 12 morti in raid Israele su Rafah

Almeno 12 persone, tra cui sei bambini, sarebbero morte in un raid condotto dalle forze israeliane a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nel quale è stata colpita un’abitazione. Lo riporta Wafa citando fonti mediche. Nel raid, avvenuto nel nord della città, sarebbero rimaste ferite decine di persone. Secondo Wafa le forze israeliane avrebbero anche colpito Gaza con bombe leggere e Jabaliya e Khan Younis con l’artiglieria.

07:30 Missile colpisce petroliera norvegese nel Mar Rosso

Un missile ha colpito una petroliera Strinda, battente bandiera norvegese, nello stretto di Bab-el-Mandeb nel Mar Rosso al largo dello Yemen in un’apparente espansione degli attacchi dei ribelli. Il missile sospettato di essere stato lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Sulla nave, soccorsa da un cacciatorpediniere americano, si è sviluppato un incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata