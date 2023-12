Matteo Mariotti ha pubblicato su Instagram le immagini: "Volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro". Alla Gazzetta di Parma ha detto di aver perso un arto

Una tragedia sfiorata, immortalata in un video: si tratta di un giovane italiano che ha denunciato sui social di essere stato attaccato da uno squalo. “Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro – scrive su Instagram il giovane, Matteo Mariotti -. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa. @el_guapopelado ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo. (Tommaso mi dava dell’idiota perché non avevo la medicare che sarebbe un’assicurazione australiana, fortunatamente ne avevo un’altra fatta in Italia prima di partire)”. Dalle foto postate sul profilo nei giorni precedenti si evince che il giovane si trovava in Australia.

Il video è molto confuso, si vede il giovane in acqua, si sentono dei rumori e si vede anche del sangue che colora l’acqua dopo l’attacco. Mariotti non era nuovo alle immersioni, come dimostrerebbero alcune foto postate in precedenza sul suo profilo Instagram. Secondo quanto ha riferito il ragazzo alla Gazzetta di Parma, avrebbe perso la gamba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata