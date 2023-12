La donna stava facendo paddleboarding quando è stata attaccata dal pescecane

Una turista di Boston è stata attaccata e uccisa da uno squalo nelle Bahamas a meno di un miglio dall’estremità occidentale dell’isola di New Providence, dove si trova la capitale, Nassau. La donna stava facendo paddleboarding con un uomo, che è riuscito a salvarsi. Inutile per la vittima il tempestivo intervento del bagnino: troppo gravi le ferite per la turista che è stata dichiarata morta sul posto. Nell’ultimo anno è il secondo attacco mortale di uno squalo nelle Bahamas mentre si cerca da un mese una terza persona dispersa in acqua che si presume vittima sempre di un pescecane.

