Sui social la vittima, che ha perso una gamba, ha scritto: "Volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro"

Un 20enne di Parma è stato attaccato da uno squalo in Australia: il video shock è stato postato da lui stesso sui social. Nelle immagini la confusione subito dopo l’attacco, il sangue in acqua, le urla disperate del 20enne di Parma (‘chiama subito qualcuno’) e i soccorsi di un amico. “Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro – scrive su Instagram il giovane, Matteo Mariotti -. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai” scrive sui social. Il giovane avrebbe perso la gamba, secondo quanto riportano alcuni quotidiani.

