Le sue parole in occasione della celebrazione della festa di Hanukkah

Immagini e voci dalla cerimonia di celebrazione della festa ebraica di Hanukkah, organizzata in piazza Barberini a Roma dall’associazione internazionale Chabad-Lubavitch. “L’idea di accendere le candele significa la forza della luce che supera le tenebre”, ha detto il direttore dell’organizzazione a margine della cerimonia, mentre Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, ha sottolineato che Hanukkah “è la festa della purezza”. Secondo Fadlun viviamo “in un’epoca di relativismo morale”, che si manifesta quando “anche di fronte ai massacri compiuti in Israele il 7 ottobre, molti hanno fatto una condanna, ma poi hanno detto che Israele ha le sue colpe”.

