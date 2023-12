Jack Markell a Roma in occasione della celebrazione della Chanukah ebraica

“Gli Stati Uniti stanno sollecitando tutte le parti affinché si acceleri l’invio degli aiuti umanitari”. Lo ha annunciato l’ambasciatore americano in Italia, Jack Markell, in occasione della celebrazione della Chanukah ebraica in Piazza Barberini a Roma. “Il presidente e il segretario Blinken sono stati molto chiari: dobbiamo fare qualsiasi cosa sia possibile per proteggere la vita dei civili”, ha poi aggiunto Markell, rispondendo così alle domande dei cronisti in merito al veto posto proprio dagli Stati Uniti sulla risoluzione per un cessate il fuoco presentata all’ONU.

