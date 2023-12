In fila per ore nel centro della Striscia per avere farina

Centinaia di palestinesi hanno atteso per ore fuori da un centro di distribuzione delle Nazioni Unite nel centro della Strsicia di Gaza per ricevere farina. Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame, ha affermato il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) dell’Onu.

