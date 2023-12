Il monito della first lady ucraina in un'intervista alla Bbc

Se i Paesi occidentali non continueranno a fornire il loro sostegno finanziario a Kiev gli ucraini corrono un “pericolo mortale”, di essere lasciati morire. È l’allarme lanciato da Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Bbc, che ha parlato con lei dopo che i senatori repubblicani hanno bloccato negli Usa una legge chiave sugli aiuti che avrebbe fornito a Kiev un sostegno di oltre 60 miliardi di dollari. “Se il mondo si stanca, ci lascerà semplicemente morire”, ha detto Zelenska come riferisce la stessa Bbc.

L’intervista in onda domenica

L’intervista esclusiva della first lady ucraina all’emittente britannica andrà in onda domenica. “Abbiamo davvero bisogno di aiuto. In parole povere, non possiamo stancarci di questa situazione, perché se lo facciamo, moriamo. E se il mondo si stanca, ci lascerà semplicemente morire”, ha detto Zelenska alla Bbc. E ancora: “Ci fa molto male vedere i segni che la volontà appassionata di aiutare potrebbe svanire. Per noi è una questione di vita. Quindi fa male vedere questo”.

