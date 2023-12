Il presidente cinese: "Instaurare cooperazione reciprocamente vantaggiosa"

I presidenti di Commissione e Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno incontrato a Pechino nel corso della loro visita in Cina il presidente cinese Xi Jinping come riferisce l’agenzia cinese Xinhua.

Cina-Ue, von der Leyen: “Ottimo e sincero incontro con Xi Jinping”

“Ottimo e sincero scambio con il Presidente Xi sulle principali sfide in un mondo con crescenti attriti geopolitici. La gestione delle nostre relazioni è una priorità”, ha commentato in un post su X von der Leyen. “Abbiamo convenuto di avere un interesse comune a relazioni commerciali equilibrate”, ha aggiunto, “abbiamo anche concordato di aumentare gli scambi people2people”.

Cina-Ue, Michel a Xi: “Rendere relazioni economiche più equilibrate”

“Cina e Unione europea hanno un interesse condiviso in una relazione stabile e costruttiva. L’Ue continuerà a impegnarsi con la Cina sulla base di trasparenza, prevedibilità e reciprocità”, ha affermato Michel sui suoi canali social. “Dobbiamo rendere le nostre relazioni commerciali ed economiche più equilibrate e reciproche”, ha aggiunto.

Cina-Ue, Xi: “Instaurare cooperazione reciprocamente vantaggiosa”

“La Cina e l’Ue dovrebbero essere partner per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa“, ha affermato Xi, che ha poi invitato entrambe le parti a rafforzare la fiducia politica bilaterale, a costruire un consenso strategico e a cementare i legami di interessi condivisi. “Le due parti dovrebbero evitare vari tipi di interferenze, intensificare il dialogo e la cooperazione per il bene del nostro popolo e unire le forze per affrontare le sfide globali e promuovere la stabilità e la prosperità in tutto il mondo”, ha aggiunto, come riporta l’agenzia Xinhua.

