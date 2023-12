Il leader di Minsk: "Bielorussia partner affidabile per Pechino"

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino l’omologo bielorusso, Alexander Lukashenko. Lo riporta l’agenzia cinese Xinhua. “La Bielorussia è stata un partner affidabile per la Cina e rimarrà tale. Non credo che qualcuno in Cina debba essere convinto di ciò. Tutto questo è accaduto davanti ai miei occhi negli ultimi 30 anni”, ha affermato Lukashenko durante il colloquio con Xi, secondo l’agenzia bielorussa Belta. “Abbiamo molta esperienza. Sappiamo di cosa hanno bisogno i nostri Paesi. Abbiamo fatto molto in questo senso”, ha aggiunto Lukashenko.

