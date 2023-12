Messaggio del segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa di Kiev: "Non smetteremo di difendere il nostro Paese"

Sono ore di tensione sul fronte internazionale dopo che il senato americano ha bloccato gli aiuti a Kiev. Uno stop che ha visto l’immediato commento del presidente Joe Biden secondo cui è urgente trovare un punto di incontro. “Se gli aiuti americani all’Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Putin che non si fermerà alla conquista di Kiev ma punterà all’Europa“, ha ammonito il capo della Casa Bianca sottolineando che l’unica conseguenza possibile, in un caso del genere, sarà l’intervento degli Stati Uniti.

Una notizia che ha immediatamente ricevuto la risposta del governo di Zelenski. L’Ucraina non rinuncerà a difendersi dall’aggressione russa “indipendentemente” da come “gli altri Paesi voteranno” sulle proposte di sostegno a Kiev. Lo scrive su X il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov. “Non smetteremo di difendere il nostro Paese, non rinunceremo a un solo pezzo della nostra terra e non perdoneremo per nessun morto o ferito – afferma Danilov -. Ci concentreremo, trarremo conclusioni, ricaricheremo le nostre armi e continueremo a distruggere il mostro russo”.

