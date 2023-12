Appello di Biden: "Non possiamo lasciare la vittoria a Putin"

I repubblicani al Senato Usa hanno bloccato un disegno di legge volto a fornire aiuti a Ucraina e Israele per l’assenza di disposizioni più incisive sui confini. I senatori hanno votato 49-51, non riuscendo a raggiungere la soglia dei 60.

Il pacchetto da 111 miliardi richiesto da Biden

Il pacchetto supplementare di emergenza da 111 miliardi di dollari richiesto dal presidente Biden comprendeva anche aiuti per la regione dell’Indo-Pacifico, nonché finanziamenti per aiuti umanitari a Gaza, al confine e per combattere il traffico di fentanil. Nonostante il loro sostegno alla maggior parte di questi punti, i repubblicani del Senato hanno insistito per settimane sul fatto che non avrebbero votato a favore se il disegno di legge non avesse contenuto misure ritenute sufficienti sul tema della sicurezza dei confini.

L’appello di Biden: “Se non arriveranno gli aiuti sarà un regalo a Putin”

Joe Biden secondo cui è urgente trovare un punto di incontro. “Se gli aiuti americani all’Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Putin che non si fermerà alla conquista di Kiev ma punterà all’Europa“, ha ammonito il capo della Casa Bianca sottolineando che l’unica conseguenza possibile, in un caso del genere, sarà l’intervento degli Stati Uniti.

