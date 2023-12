Foto dall'archivio

Incidente per una nave mercantile nel Canale di Suez in Egitto: si è schiantata contro un ponte sopra il corso d’acqua principale, hanno detto le autorità, aggiungendo che l’incidente non ha interrotto completamente il traffico attraverso il canale. L’ammiraglio Ossama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, ha detto che la One Orpheus, battente bandiera di Singapore, è andata fuori rotta dopo che il suo timone si è rotto. L’entità del danno sia alla nave che al ponte non è chiara.

L’incidente è avvenuto in una sezione recentemente ampliata del Canale, dove ci sono due rotte di navigazione separate, ha detto Rabei in una dichiarazione rilasciata dall’autorità. Ha dichiarato anche che quattro rimorchiatori sono stati inviati per spostare la nave mercantile, che stava viaggiando verso nord attraverso il canale, nel suo viaggio da Singapore ai Paesi Bassi. In seguito all’incidente, tutte le navi hanno cominciato a utilizzare la seconda rotta di navigazione. Non è il primo incidente che avviene nel Canale e che causa problemi alla navigazione: in alcuni precedenti è rimasta anche bloccata per ore.

