L'imbarcazione battente bandiera di Hong Kong è lunga 190 metri

Una nave battente bandiera di Hong Kong, la Xin Hai Tong 23, si è incagliata per poco più di due ore all’imboccatura meridionale del Canale di Suez in Egitto. I dati di tracciamento hanno mostrato la nave, lunga 190 metri che solitamente trasporta merci, descrivendola come “non sotto comando”. I rimorchiatori l’hanno circondata e disincagliata. I dati di tracciamento hanno mostrato che nessuna nave si muoveva in quell’area del canale, che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, quando l’imbarcazione era bloccata.

