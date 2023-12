Le coste meridionali e orientali colpite da forti piogge

Forti piogge e violentissimi venti hanno colpito le coste meridionali e orientali dell’India dopo l’arrivo del ciclone Michuang. Gli Stati sono stati messi in allerta per la profonda depressione sul Golfo del Bengala che si è intensificata col passare delle ore. Gli Stati del Tamil Nadu e dell’Andhra Pradesh, nel sud, e dell’Orissa, nell’est, sono stati colpiti dalle alluvioni. Le autorità hanno emesso avvisi per il ciclone Michuang, che si è abbattuto sulla costa meridionale con venti di 90-100 chilometri all’ora e raffiche fino a 110 chilometri orari. Il governo dello Stato dell’Andhra Pradesh ha chiuso le scuole, mentre le autorità del Tamil Nadu hanno dichiarato giorni festivi in quattro distretti che probabilmente subiranno il peso delle inondazioni. Quasi 2.000 persone sono state evacuate dai villaggi costieri e pianeggianti nello Stato di Andhra Pradesh, con l’ordine di trasferirne altre 7.000 in aree più sicure.

