Il disastro dopo l'esondazione di un lago ghiacciato: 41 morti

L’esondazione di un lago ghiacciato nello stato settentrionale del Sikkim, in India, ha provocato gravi inondazioni, con villaggi invasi di fango e detriti. Non è chiaro cosa abbia provocato le inondazioni nelle quali sono morte 41 persone. Migliaia gli sfollati. Tra le cause, secondo gli esperti, le pesanti piogge monsoniche e la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito il vicino Nepal.

