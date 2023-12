Il presidente turco attacca ancora il premier israeliano

ll presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto nuovamente che Israele sia ritenuto responsabile a livello internazionale per gli attacchi nella Striscia di Gaza e ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarà “processato come criminale di guerra“. Intervenendo durante la riunione dell’Organizzazione per la cooperazione islamica a Istanbul, Erdogan ha ribadito che la Striscia di Gaza “è una terra palestinese e apparterrà per sempre ai palestinesi e difenderla significa difendere La Mecca, Medina, Istanbul, Damasco, Beirut o Baghdad, e ogni terra islamica, insieme a Gerusalemme”.

