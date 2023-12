Per il presidente turco Israele deve essere ritenuto responsabile a livello internazionale per gli attacchi nella Striscia di Gaza

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto nuovamente che Israele sia ritenuto responsabile a livello internazionale per gli attacchi nella Striscia di Gaza e ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sarà “processato come criminale di guerra“. Lo riporta Sky News. Intervenendo durante la riunione dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, Erdogan ha ribadito che la Striscia di Gaza “è una terra palestinese e apparterrà per sempre ai palestinesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata