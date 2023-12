Il pontefice prima dell'Angelus: "Ma anche oggi non posso leggere"

“Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando ma ancora la voce non mi dà… Sarà monsignor Braida a leggere la catechesi”. Così Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta per l’Angelus.

