La centrale ha subito un'interruzione di corrente elettrica nella notte

Secondo il presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom Petro Kotin, ieri sera la centrale di Zaporizhzhia è stata “sull’orlo di un incidente nucleare e radioattivo”, per via di un blackout, che ha obbligato al passaggio all’alimentazione della centrale nucleare “con 20 generatori diesel. Otto di questi hanno continuato a funzionare in seguito”. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha quindi subito un’interruzione di corrente elettrica nella notte.

“Grazie agli sforzi degli specialisti ucraini, alle 7 del mattino del 2 dicembre è stato ripristinato il collegamento con il sistema elettrico ucraino, ovvero il funzionamento della linea di trasmissione da 750 kV”, ha riferito Energoatom. L’agenzia “invita ancora una volta la comunità internazionale a impegnarsi al più presto per restituire la centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, al pieno controllo dell’Ucraina, perché questo è l’unico modo per garantire il funzionamento sicuro del più grande impianto nucleare europeo”.

