Incremento del 15%. L'aumento verrà attuato gradualmente a spese dei militari a contratto e non comporta una mobilitazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha aumentato con un decreto il numero dei militari nelle forze armate russe di quasi 170mila soldati. Il documento è stato pubblicato sul sito del Cremlino. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo il documento, ora il numero dei membri delle forze armate è fissato a 2.209.130, di cui 1.320.000 militari. Nel precedente decreto in materia, che il nuovo documento riconosce come nullo, la cifra era di 2.039.758, di cui 1.150.628 militari. Il decreto abrogato era in vigore dal 1° gennaio 2023. L’aumento verrà attuato gradualmente a spese dei militari a contratto e non comporta una mobilitazione o un aumento significativo degli arruolamenti, ha dichiarato il ministero della Difesa russo.

