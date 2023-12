Le celebrazioni hanno incluso fuochi d'artificio, laser e un concerto

La capitale del Portogallo, Lisbona, ha ufficialmente dato il via al periodo natalizio venerdì con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero presso la Praça do Comercio. Le celebrazioni hanno incluso fuochi d’artificio, laser e un concerto. La cerimonia, inizialmente prevista per giovedì, è stata rinviata di un giorno a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il 1 dicembre è una festa nazionale in Portogallo, quindi migliaia di persone si sono recate per vedere la cerimonia e ammirare le decorazioni e le luci natalizie.

