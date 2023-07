Evacuate oltre 70 persone. Vigili del fuoco al lavoro per arginare le fiamme

Oltre 70 persone evacuate in Portogallo per un violento incendio che sta divampando in una foresta vicina ad Alcabideche, un’area di Cascais, una città alla periferia di Lisbona. Le squadre dei vigili del fuoco (circa 400 gli uomini impiegati) e gli aerei antincendio sono al lavoro per cercare di controllare l’incendio. I soccorsi rallentati dalle raffiche di vento che hanno raggiunto i 60 km/h.

