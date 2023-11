Il leader del Pvv ha spiegato di essere impegnato nei negoziati per la formazione del governo

Il leader del Pvv, il Partito per la libertà olandese, Geert Wilders, vincitore delle elezioni olandesi della settimana scorsa, non sarà presente all’evento ‘Free Europe’ del gruppo Identità e democrazia di domenica prossima a Firenze, la convention dei sovranisti europei organizzata dalla Lega. Lo apprende LaPresse da fonti del gruppo Id. “Wilders è impegnato nei negoziati per la formazione del governo“, spiega la fonte, “ancora non sappiamo se farà un collegamento da remoto o se manderà un contributo video”. All’evento parteciperanno il leader della Lega Matteo Salvini e leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega. All’iniziativa sono attese circa duemila persone, comunica il gruppo.

