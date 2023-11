Il presidente parlerà delle politiche economiche e ambientali della sua amministrazione

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Denver, in Colorado. Per il numero uno della Casa Bianca è in programma una visita a CS Windil più grande produttore di torri eoliche al mondo: Biden parlerà delle politiche economiche e ambientali della sua amministrazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata