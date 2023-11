Roma, 29 nov. (LaPresse) – “Hamas ha scatenato un attacco terroristico perché non teme altro che israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace. Continuare sulla strada del terrore, della violenza e della guerra significa dare ad Hamas ciò che cerca. Non possiamo farlo”. Lo ha scritto su ‘X’ il presidente americano Joe Biden.

