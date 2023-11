Nuovo giorno di tregua nella guerra in Medioriente. Hamas ha rilasciato altri 12 ostaggi e Tel Aviv fa sapere che si tratta di 10 israeliani e due stranieri. I miliziani invitano Elon Musk a Gaza: “Venga a vedere la portate della distruzione dopo le bombe di Israele”. Consegnata la lista dei 10 ostaggi che saranno liberati oggi. Biden: “Continuare la guerra è dare ad Hamas ciò che vuole”. IN AGGIORNAMENTO

Nessuno fra gli ostaggi rilasciati ieri da Hamas è in condizioni di salute preoccupanti. Lo scrive il Times of Israele citando i responsabili delle due strutture mediche dove sono stati portati dopo la liberazione. Il professor David Zeltser, vicedirettore della medicina d’urgenza dell’ospedale Ichilov, ha dichiarato che le due donne portate nella struttura dove lavora sono in condizioni fisiche “generalmente buone”. Il professor Itai Pessach, direttore dell’ospedale pediatrico Edmond e Lily Safra di Sheba, ha definito gli otto ostaggi giunti nel suo ospedale “un gruppo di donne straordinarie che hanno sopportato le difficoltà della loro prigionia in modo straordinario”. Il dottore ha spiegato che “avranno bisogno di cure e attenzioni mediche” ma “non c’è pericolo immediato” per nessuno di loro.

Fonti egiziane informate hanno confermato al quotidiano Al-Araby che un accordo preliminare per estendere per altri due giorni la tregua fra Israele e Hamas, con le stesse condizioni di quella in vigore, sarebbe stato raggiunto grazie alle mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti.

Scontri armati fra truppe israeliane e militanti palestinesi si sono verificati nella notte a Jenin in Cisgiordania. Secondo Al Jazeera le forze israeliane avrebbero anche effettuato un raid nel campo profughi di al-Askar nella città di Nablus.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver ricevuto un elenco con i nomi degli israeliani rapiti che Hamas dovrebbe rilasciare oggi. le famiglie delle persone inserite nella lista – riportano i media israeliani – sono state informate.

“Hamas ha scatenato un attacco terroristico perché non teme altro che israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace. Continuare sulla strada del terrore, della violenza e della guerra significa dare ad Hamas ciò che cerca. Non possiamo farlo”. Lo ha scritto su ‘X’ il presidente americano Joe Biden.

Hamas unleashed a terrorist attack because they fear nothing more than Israelis and Palestinians living side by side in peace.

To continue down the path of terror, violence, killing, and war is to give Hamas what they seek.

We can’t do that.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 28, 2023