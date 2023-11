Prevista in settimana nuova visita del Segretario di Stato Usa Blinken in Israele e Cisgiordania

La tregua tra Israele e Hamas è stata prolungata di altri due giorni, sulla base della liberazione di ulteriori ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Prevista intanto, sul fronte della diplomazia, una nuova visita del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in Israele e Cisgiordania. IN AGGIORNAMENTO

10:30 Media, lancio missili da Israele verso sud Libano

Un corrispondente della National News Agency libanese che si trova a Tiro ha riferito che un missile sparato da Israele ha colpito la periferia della città di Aita al-Shaab, nella zona di Al-Raheb, nel sud del Libano. L’accordo di tregua tra Israele e Hamas non comprende il Libano ma dall’inizio del cessate il fuoco, venerdì, si sono fermati anche i bombardamenti tra il gruppo libanese di Hezbollah e Israele.

10:00 Fumo sopra Gaza City, ipotesi scontri

Questa mattina si è visto del fumo alzarsi sopra Gaza City. Lo riporta la Bbc. Alcuni report sul posto ipotizzano che gruppi palestinesi potrebbero aver sparato contro le truppe israeliane, ignari del fatto che la tregua, ufficialmente finita nella giornata di ieri, era stata prorogata di 48 ore.

09:55 Israele riceve lista ostaggi che verranno liberati oggi

L’ufficio del primo ministro israeliano ha comunicato di aver ricevuto la lista degli ostaggi che verranno liberati oggi da Hamas e ha fatto sapere di aver informato le loro famiglie. In totale, sono 50 gli israeliani che sono stati liberati finora, mentre circa 170 rimangono prigionieri a Gaza, ma non tutti sono nella mani di Hamas.

09:05 Ostaggio liberato: “Tenuti in stanza soffocante, avevamo fame”

Ruti Munder, 78 anni, è una tra gli ostaggi che sono recentemente stati rilasciati da Hamas.In un’intervista alla televisione israeliana Channel 13 ha raccontato di essere stata inizialmente nutrita bene durante la prigionia, fino a quando le condizioni sono peggiorate e le persone hanno iniziato a soffrire la fame. È stata tenuta in una stanza “soffocante” e ha dormito su sedie di plastica con un lenzuolo per quasi 50 giorni.Munder ha trascorso la maggior parte del tempo con la figlia Keren e il nipote Ohad Munder-Zichri, che ha festeggiato il suo nono compleanno mentre erano ancora nelle mani di Hamas. All’inizio hanno mangiato “pollo con riso, ogni tipo di cibo in scatola e formaggio”, ha raccontato Munder a Channel 13, “stavamo bene”. La mattina e la sera veniva dato loro del tè e i bambini ricevevano dei dolci. Ma il menu è cambiato quando “la situazione economica è peggiorata e la gente aveva fame”, probabilmente a seguito dell’assedio imposto da Israele sulla Striscia di Gaza.

08:15 Due palestinesi uccisi in raid Israele in Cisgiordania

Malik Majed Abdel Fattah Daghra, 17 anni, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla spalla, all’addome e al piede durante gli scontri scoppiati in un raid dell’esercito israeliano nel villaggio di Kafr Ain, a nord-ovest di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa. A ovest di Ramallah, nella città di Betunia, è rimasto ucciso invece Yassin Abdallah al-Asmar, 26 anni, dopo che proiettili l’hanno colpito al petto. Anche a Betunia sono scoppiati scontri per un’irruzione delle forze israeliane.

07:30 Segretario Stato Usa Blinken torna in Israele e Cisgiordania

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, tornerà questa settimana in Medio Oriente mentre gli Stati Uniti sperano di trovare un modo per estendere il cessate il fuoco a Gaza e ottenere il rilascio di più ostaggi. Sarà il suo terzo viaggio nella regione da quando è iniziata la guerra di Israele contro Hamas il mese scorso. Blinken si recherà in Israele e in Cisgiordania dopo aver partecipato agli incontri incentrati sull’Ucraina martedì e mercoledì a Bruxelles e Skopje. Il Dipartimento di Stato afferma che Blinken “discuterà del diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale, nonché dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi rimanenti, proteggere la vita civile durante le operazioni israeliane a Gaza e accelerare l’assistenza umanitaria ai civili a Gaza”.

