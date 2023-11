I lavoratori sono intrappolati dallo scorso 12 novembre

Si è conclusa con un successo la lunga operazione di salvataggio dei 41 operai intrappolati in un tunnel crollato nello stato indiano dell’Uttarakhand. Lo ha annunciato su X il ministro indiano dei Trasporti, Nitin Gadkari. “Sono completamente sollevato e felice perché 41 lavoratori intrappolati nel crollo del tunnel Silkyara sono stati salvati con successo – ha scritto – Si è trattato di uno sforzo ben coordinato da parte di più agenzie, che ha segnato una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni”. I lavoratori erano intrappolati dallo scorso 12 novembre. Sono sopravvissuti grazie alle forniture di cibo, acqua e ossigeno assicurate attraverso tubi di acciaio.

I am completely relieved and happy as 41 trapped laborers in the Silkyara Tunnel Collapse have been successfully rescued.

This was a well-coordinated effort by multiple agencies, marking one of the most significant rescue operations in recent years. Various departments and…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 28, 2023