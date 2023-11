Hanno iniziato a scavare manualmente dopo che la perforatrice si è rotta ripetutamente

I soccorritori in India si trovano a cinque metri di distanza dagli operai intrappolati in un tunnel di montagna crollato nello Stato dell’Uttarakhand. In 41 sono bloccati da oltre due settimane. I soccorritori hanno iniziato a scavare manualmente dopo che la perforatrice si è rotta ripetutamente, fino ad essere danneggiata in modo irreparabile.

