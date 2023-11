Oggi ultimo giorno di tregua

Quarto e ultimo giorno di tregua nel conflitto che oppone Israele ad Hamas. Avanza l’ipotesi di un’estensione del cessate il fuoco temporaneo per permettere la liberazione di ulteriori ostaggi.

06:30 Israele riceve lista 11 ostaggi che verranno rilasciati oggi

Israele ha ricevuto l’elenco degli ultimi undici ostaggi che verranno rilasciati oggi dopo 52 giorni trascorsi in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza, riferiscono i media ebraici. L’organizzazione islamista ha liberato 39 persone rapite nei primi tre giorni a seguito di un accordo temporaneo di cessate il fuoco, secondo il quale 50 saranno rilasciati entro quattro giorni in cambio di 150 prigionieri palestinesi. L’accordo può essere prorogato di un giorno per ogni 10 ostaggi aggiuntivi liberati. Hamas ha espresso il desiderio di estendere la tregua e, secondo quanto riferito, le parti stanno negoziando la possibile estensione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata