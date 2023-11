Tanta gente in piazza per rendere maggio alle persone ancora nelle mani di Hamas

Domenica tanta gente si è riunita in piazza a Tel Aviv dopo il rilascio di un secondo gruppo di ostaggi detenuti dai militanti di Hamas avvenuto sabato in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Nella piazza è stato allestito un tavolo con posti vuoti per ricordare gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

