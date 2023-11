Nuovo scambio in programma oggi all'indomani dell'impasse che rischiava di far saltare la tregua

Israele ha ricevuto la lista degli ostaggi che verranno rilasciati oggi da Hamas. Una notizia che arriva nel terzo giorno di tregua del conflitto in Medio Oriente all’indomani del rilascio del secondo gruppo di ostaggi il cui ritardo ha creato non poche tensioni. Ieri sono stati infatti liberati 20 ostaggi, 13 israeliani e 7 stranieri, in cambio di 39 palestinesi.

8:58 Ostaggio Regev dovrà sottoporsi a interventi chirurgici

Maya Regev, 21 anni, uno degli ostaggi liberati ieri da Hamas, è stata portata direttamente in ospedale dopo essere tornata in Israele. Regev verrà sottoposta ad una serie di interventi chirurgici e si prevede che si riprenderà completamente. Lo ha riferito il direttore del Soroka Medical Center, il dottor Shlomi Kodesh, come riporta Times of Israel, aggiungendo che Regev è in condizioni moderate.

8:39 Ospedale, 12 ostaggi in buone condizioni, no cure urgenti

Sono in buone condizioni e non necessitano di cure mediche urgenti i 12 ostaggi rilasciati ieri da Hamas. Lo riferisce il direttore dell’ospedale pediatrico Safra presso lo Sheba Medical Center, Itai Pesach, secondo quanto riporta Haaretz. “Gli orrori della prigionia sono evidenti su di loro, ma nessuno di loro necessita di un intervento medico urgente e immediato”, ha detto Pesach.

Il tredicesimo ostaggio rilasciato sabato sera dai Hamas, Maya Regev, è ricoverato al Soroka Medical Center di Beersheba. Regev – riporta il Times of Israel – è stato l’unico ostaggio liberato portato nella vicina Soroka per sottoporsi a cure mediche immediate. Ieri sera, l’ospedale ha descritto le sue condizioni come moderate e ha affermato che la sua vita non è in pericolo.

7:09 Israele riceve lista di ostaggi che saranno rilasciati oggi

Il governo israeliano ha ricevuto una nuova lista di ostaggi che saranno rilasciati da Hamas oggi, domenica 26 novembre. In un post su X, l’Ufficio del Primo ministro d’Israele ha affermato che i funzionari della sicurezza israeliana stanno controllando i nomi e avvisando le famiglie. Il post chiede inoltre ai media di “esercitare la dovuta cautela” astenendosi “dal diffondere voci e informazioni non ufficiali”.

Announcement from the Prime Minister’s Office: A list of the hostages due to be released today (Sunday, 26 November 2023) in continuation of the outline has been received. Security officials are checking the list. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 26, 2023

06:30 Israele, rilasciati i 39 detenuti palestinesi

Il servizio carcerario israeliano ha affermato che 39 palestinesi detenuti sono stati rilasciati in base all’accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Lo riporta la Bbc.

