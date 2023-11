Secondo giorno di tregua in corso, ieri primo scambio ostaggi-prigionieri

Secondo giorno di tregua tra Israele e Hamas, con la giornata di ieri che ha visto il rilascio dei primi ostaggi da entrambe le parti attive nel conflitto. Rilasciati dall’organizzazione islamista dieci ostaggi thailandesi, uno filippino oltre a 13 donne e bambini di nazionalità israeliana. Tel Aviv ha invece liberato 39 prigionieri palestinesi. IN AGGIORNAMENTO

10:15 Atteso rilascio 14 ostaggi da Hamas per 42 prigionieri palestinesi

Oggi Hamas dovrebbe scambiare altri ostaggi con prigionieri detenuti da Israele nel secondo giorno di un cessate il fuoco che ha permesso l’arrivo di aiuti umanitari fondamentali nella Striscia di Gaza e ha dato ai civili la prima tregua dopo sette settimane di guerra. Secondo l’accordo, Hamas rilascerà un ostaggio israeliano ogni tre prigionieri liberati. Il servizio carcerario israeliano ha riferito oggi che sta preparando 42 prigionieri per il rilascio, suggerendo che Hamas rilascerà 14 ostaggi israeliani. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte di Israele sul numero di ostaggi che saranno liberati oggi, anche se Hamas ha consegnato un elenco di nomi alle autorità ieri sera.

10:05 Nave di proprietà israeliana attaccata da presunto drone iraniano

Una nave portacontainer, la Cma Cgm Symi, di proprietà di un miliardario israeliano, è stata attaccata da un presunto drone iraniano nell’Oceano Indiano. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario della difesa americano. Il funzionario ha riferito che si sospetta che la nave battente bandiera di Malta sia stata presa di mira da un drone Shahed-136 che trasportava bombe mentre si trovava in acque internazionali. Il drone è esploso, causando danni alla nave ma senza ferire nessuno dell’equipaggio. “Continuiamo a monitorare attentamente la situazione”, ha detto ancora il funzionario

09:30 Gli 11 ostaggi stranieri rilasciati ‘in buone condizioni’

Gli undici cittadini stranieri rilasciati ieri da Hamas sono in “buone condizioni”. Lo ha detto Il dottor Osnat Levtzion-Korach, amministratore delegato dello Shamir Medical Center di Be’er Ya’akov in Israele, come riporta Sky News. “Sembrano molto felici di essere finalmente in un luogo sicuro”, ha aggiunto il direttore del centro medico. Un totale di 10 cittadini tailandesi e un filippino sono stati liberati in base a un accordo avviato quando il ministro degli Esteri tailandese ha visitato l’Egitto il mese scorso. Altri 13 ostaggi israeliani sono stati rilasciati in base all’accordo di tregua di quattro giorni concordato da Israele e Hamas. Nel corso della giornata Israele ha rilasciato 39 prigionieri palestinesi.

09:15 Sono dieci gli ostaggi thailandesi rilasciati da Hamas

Hamas ha liberato ieri 10 cittadini thailandesi e un filippino insieme agli ostaggi israeliani che facevano parte del primo scambio previsto dal nuovo accordo di cessate il fuoco – tra cui quattro tailandesi che non erano stati ufficialmente elencati come rapiti, ha annunciato il ministero degli Esteri tailandese. I thailandesi sono stati il gruppo più numeroso di stranieri presi in ostaggio quando Hamas ha rapito circa 240 persone durante l’attacco a sorpresa del 7 ottobre nel sud di Israele. Il ministero ha detto che il gruppo di 10 thailandesi in tutto – nove uomini e una donna – sono stati sottoposti a controlli sanitari in un centro medico in Israele dove resteranno per almeno 48 ore prima di tornare a casa in Thailandia. Il ministero ha diffuso le foto degli ostaggi liberati nell’ospedale israeliano dove sono stati portati venerdì dopo il loro rilascio.

