L'appello del Pontefice letto da monsignor Braida

“Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c’è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati. Preghiamo affinché lo siano presto tutti. Pensiamo alle loro famiglie. Che entrino a Gaza più aiuti umanitari e si insista nel dialogo, che è l’unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole la pace”. E’ l’appello di Papa Francesco all’Angelus, letto da monsignor Braida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata