Il primo ministro israeliano ha parlato con i comandanti e i combattenti

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha visitato la Striscia di Gaza, dove ha ricevuto valutazioni sulla sicurezza, ha parlato con i comandanti e i combattenti e ha visitato uno dei tunnel di Hamas che sono stati scoperti dalle forze di difesa israeliane. “Siamo qui nella Striscia di Gaza con i nostri eroici combattenti. Stiamo facendo ogni sforzo per restituire i nostri rapiti e alla fine li restituiremo tutti. Continueremo fino alla vittoria. Niente ci fermerà”, ha detto Netanyahu, come riportano l’emittente N12 e Times of Israel. “Abbiamo tre obiettivi per questa guerra: eliminare Hamas, riportare a casa tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non diventi diventi nuovamente una minaccia per lo Stato di Israele”, ha detto ancora il premier israeliano.

