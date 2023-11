Il leader del Partito per la libertà, Geert Wilders: "Collaboreremo anche con altri partiti"

Il Partito per la libertà (Pvv) ha vinto le elezioni in Olanda con il 23,8% dei voti. Geert Wilders, leader del movimento di estrema destra, ha festeggiato assieme al proprio team. “Oggi beviamo champagne ma dopo torniamo al lavoro. Perché qui non lo facciamo per noi stessi ma per i sogni di tutti gli olandesi che ci hanno votato”, ha affermato Wilders. “Tutti quegli olandesi che pensano che le cose dovrebbero essere diverse, che sono stufi di come sono andate le cose nei Paesi Bassi negli ultimi anni. Che credono che gli olandesi debbano tornare al primo posto con una politica di asilo più severa e con più alloggi. Collaboreremo anche con altri partiti perché ci piace farlo e dimostreremo che possiamo farlo”, ha aggiunto.

