Olanda al voto fino alle 21 per le elezioni legislative. Tra i favoriti per la carica di primo ministro anche Geert Wilders, 60 anni, leader del Partito per la libertà (PVV), la forza nazionalista di destra fondata nel 2006 e aderente al gruppo europeo Identità e democrazia, lo stesso della Lega. “Perché hanno paura dell’esito delle elezioni? Ho in mente le migliori intenzioni per il popolo olandese”, ha detto Wilders dopo aver votato nel suo seggio a L’Aia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata