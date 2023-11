Si sono aperti alle 7:30 i seggi in Olanda per le elezioni legislative. Si vota fino alle 21 per eleggere il successore del primo ministro Mark Rutte, che dopo 13 anni lascia la guida dal Paese. Un voto dall’esito imprevedibile: i sondaggi hanno mostrato il testa a testa fra quattro partiti, incluso quello di estrema destra del leader xenofobo Geert Wilders. Tra i favoriti Dilan Yesilgoz, 46 anni, di etnia curda e figlia di rifugiati turchi, leader del partito liberal-conservatore di Rutte, il Partito popolare per la libertà e la democrazia VVD. In corsa anche Frans Timmermans, 62 anni, a capo di una colazione di sinistra tra il Partito del lavoro (PvdA, aderente al Pse europeo) e la Sinistra verde (GroenLinks, in Europa del gruppo Verdi/Ale) e Pieter Omtzigt, 49 anni, che lo scorso agosto ha fondato il Nuovo contratto sociale (NSC), distaccandosi dall’Appello cristiano democratico (CDA) che era parte degli ultimi due governi Rutte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata