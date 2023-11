Il ministro: "Scongiurare vittime civili da entrambe le parti"

“Abbiamo convinto Israele a fare delle pause per permettere i corridoi umanitari e ci auguriamo che si possa fare ancora di più. Noi abbiamo detto che possiamo curare i civili palestinesi in Italia e abbiamo inviato aiuti che credo stiano entrando a Gaza in queste ore dopo giorni di attesa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina. “Siamo anche pronto a costruire un ospedale da campo ma servono le autorizzazioni. La nostra disponibilità c’è”, ha aggiunto. Quanto agli ostaggi in mano ad Hamas e alle voci su un possibile accordo con Israele per la liberazione di parte di essi “sarebbe un segnale positivo della direzione di una soluzione meno cruenta di questa guerra”, ha sottolineato Tajani. “L’obiettivo finale – ha aggiunto – è restituire il territorio ai palestinesi e poi avere due popoli e due Stati isolando Hamas che è un’organizzazione terroristica”.

Tajani: “Scongiurare vittime civili da ambo le parti”

“Quando c’è una guerra i pericoli di escalation ci sono sempre. Noi lavoriamo affinché si riducano, fermo restando il diritto di difendersi di Israele, rispettando le regole del diritto internazionale“, ha specificato inoltre Tajani. “Abbiamo visto che ci sono tantissime vittime civili da una parte e dall’altra – ha aggiunto – queste deve essere scongiurato. Anche la guerra ha le sue regole”

