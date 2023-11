Il governo cipriota ha risposto promettendo "tolleranza zero"

Gli oligarchi russi hanno trasferito beni per centinaia di milioni a Cipro nonostante le sanzioni per la guerra in Ucraina. Lo rivela un’inchiesta del Guardian basata su 3,6 milioni di file ribattezzati Cyprus Confidential, fatti trapelare da una fonte anonima e di cui sono entrati in possesso il Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) e la tedesca Paper Trail Media, che ha condiviso l’accesso con il Guardian e altri partner giornalistici. Il governo cipriota ha risposto all’inchiesta promettendo “tolleranza zero” nei confronti di chi viola le sanzioni.

