Nella conversazione diffusa dai media ucraini i due uomini dicono: "Ha seppellito la nazione". Ma c'è già la smentita

I media ucraini hanno diffuso un audio in cui si sentirebbero parlare tra loro due oligarchi, il produttore musicale russo Iosif Prigozhin e l’oligarca azero Farkhad Akhmedov. I due uomini discutono e criticano il presidente russo Vladimir Putin e i vertici del Cremlino, come riporta il sito russo indipendente Novaya Gazeta. “No, Farkhad, non c’è dubbio che abbiano mandato a puttane il Paese“, dice un uomo che suona come Prigozhin nella registrazione, che aggiunge: “Hanno unito le forze: Igor Sechin, Sergei Lavrov e Viktor Zolotov. Stanno incolpando Shoigu per tutto. Lo stanno chiamando un pezzo di merda, ovviamente alle sue spalle“. “Il problema non sono i fottuti soldi, ma la decenza”, afferma l’uomo che suona come Akhmedov. “Fondamentalmente, ha seppellito la nazione russa“, concorda l’uomo con la voce di Prigozhin.

La smentita di Prigozhin

Iosif Prigozhin è già intervenuto dicendo che l’audio è “falso” e che la sua presa di posizione è nota a tutti. Secondo quanto riporta Novaya Gazeta, Prigozhin ha detto: “Tutti sono consapevoli della mia posizione politica, che è evidenziata in tutte le mie interviste e commenti pubblici. Ma sai, mentre ascoltavo l’audio, quasi credevo di essere io“. “Le tecnologie odierne, le reti neurali, possono essere utilizzate per falsificare non solo una voce ma una conversazione“, ha aggiunto il produttore musicale.

