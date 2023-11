Le famiglie nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico, celebrano l’annuale “Muerteada” il giorno dei morti: scendono per strada per una festa che dura diverse notti e che la gente del posto considera parte della loro identità culturale. Nello Stato ogni “Muerteada” differisce da una città all’altra. Tradizionalmente i partecipanti prendono parte ad una rappresentazione teatrale in cui un morto resuscita: tra i travestimenti ci sono un diavolo, un prete, un medico, uno spiritista e un vecchio la cui figlia è sposata con il defunto. Finita la rappresentazione la notte prosegue con un corteo guidato da una banda musicale. La gente balla, beve mezcal e visita le case dei vicini.

