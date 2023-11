Attacco Usa a un sito di filo-iraniani in Siria, Presa roccaforte Hamas a Jabalia

La 252esima divisione israeliana controlla l’area di Beit Hanoun, nel nord di Gaza. È la prima volta dalla guerra in Libano del 1982 che un’intera divisione di riserva dell’Idf, le Forze di difesa israeliane, manovra in territorio nemico. Il suo comandante, il generale Moran Omer, parla di “momento decisivo”: “Ci stiamo preparando da anni, ora è nostro dovere riportare la pace e la sicurezza ai nostri cittadini”. Distrutti 130 tunnel. Continua il lavoro sul fronte diplomatico, Washington punta a un governo di transizione a Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Parigi per la conferenza umanitaria. IN DIRETTA

7:49 Israele: “Presa roccaforte Hamas a Jabalia”

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di avere catturato una roccaforte di Hamas, nota come avamposto 17, a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dopo 10 ore di combattimento. L’Idf hanno fatto sapere che i militari hanno combattuto contro i militanti di Hamas e della Jihad islamica presenti nella roccaforte sia “in superficie sia in un percorso sotterraneo nell’area”. Secondo quanto riferito, decine di militanti sono stati uccisi nei combattimenti. Le truppe hanno localizzato molte armi e scoperto pozzi e tunnel, incluso vicino a un asilo che conduceva a un “ampio percorso sotterraneo”. Lo riporta il Times of Israel.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas’ preparations for prolonged stays underground. 130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

7:34 Israele: “34 soldati morti da inizio operazione terra a Gaza”

Sale a 34 il numero dei soldati israeliani morti dall’inizio dell’offensiva di terra a Gaza. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane aggiungendo che il 29enne Eliahou Benjamin Elmakayes, originario di Gerusalemme, è morto ieri durante i combattimenti nel centro della Striscia di Gaza. Nel complesso, dall’inizio del conflitto il 7 ottobre, giorno dell’attacco su larga scala effettuato da Hamas, sono 352 i soldati israeliani morti.

7:05 Hezbollah: “Se attacchi Israele continuano probabile conflitto più ampio”

Lo sceicco Naim Qassem, secondo in comando di Hezbollah – la potente milizia appoggiata dall’Iran in Libano – ha riferito, in un’intervista alla Bbc, che l’uccisione di civili a Gaza da parte di Israele rischia di causare una guerra più ampia in Medio Oriente. “Nella regione potrebbero verificarsi sviluppi molto gravi e molto pericolosi, e nessuno sarebbe in grado di fermare le ripercussioni”, ha detto. “Il pericolo è reale”, sottolinea, “perché Israele sta aumentando la sua aggressione contro i civili e uccidendo sempre più donne e bambini. È possibile che questo continui e aumenti, senza portare un pericolo reale alla regione? Penso di no”. Il gruppo islamico sciita – classificato come organizzazione terroristica da Regno Unito, Stati Uniti e Lega Araba – è la più grande forza politica e militare in Libano.

6:50 Tajani: “Sosteniamo difesa Israele ma bisogna proteggere civili”

“Ci siamo confrontati con i nostri alleati internazionali, Usa, Canada e Giappone. Abbiamo discusso con un incredibile senso di responsabilità e realismo. Noi europei, uniti. Il nostro messaggio è chiaro: condanniamo l’attacco terrorista del 7 ottobre, sosteniamo che Israele ha il pieno diritto a difendersi, ma chiediamo a tutti e quindi allo stesso Israele di difendere i civili, di permettere pause umanitarie nei combattimenti per aiutare la popolazione di Gaza. Chiediamo anche al governo di Israele di mettere un freno alle violenze di coloni estremisti nei territori palestinesi di Cisgiordania”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera. “Vogliamo – aggiunge – che questa guerra finisca al più presto. Ma vogliamo anche che Israele elimini i gruppi terroristi di Hamas. Se Israele dovrà continuare le operazioni militari dovrà farlo rispettando la legge internazionale, proteggendo le popolazioni civili e organizzando tregue che possano servire al rilascio degli ostaggi e alla protezione di cittadini di Gaza. Speriamo di interpretare le aspirazioni, le posizioni, persino le ansie di questi due popoli. Per questo, per quanto oggi appaia impossibile, vogliamo lavorare alla formula ‘due popoli due Stati’. Non abbiamo alternativa”.

6:00 Bombardamento Usa in Siria dopo attacco milizie filo-Iran

Gli Stati Uniti hanno effettuato un bombardamento aereo nella Siria orientale, in risposta ai ripetuti attacchi alle truppe Usa presenti nella regione, da parte di milizie filo-iraniane. Lo ha riferito il Pentagono. Il bombardamento, effettuato da due caccia F-15 è stato compiuto contro una struttura di stoccaggio di armi collegata ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. A partire dal 17 ottobre, le postazioni Usa hanno subito almeno 40 attacchi.

