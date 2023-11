Sono stati identificati i corpi di 843 civili uccisi da Hamas

ll presidente Usa Biden ha chiesto a Netanyahu tre giorni di tregua per progredire nelle trattative per il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano non arretra e spinge le truppe nel cuore di Gaza City. E gli Stati Uniti avvertono: “Siamo contrari alla rioccupazione della Striscia da parte dello Stato ebraico. L’esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito 14mila obiettivi di Hamas in un mese di conflitto. Oggi centrati dai razzi israeliani siti di Hezbollah nel Sud del Libano

Idf: “Colpiti siti di Hezbollah nel sud del Libano”

Le forze di difesa israeliane affermano che aerei da combattimento hanno colpito i siti di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di razzi sul nord di Israele in precedenza. Lo riporta ‘The Times of Israel’. I siti includevano un deposito di armi, posizioni di lancio di razzi, infrastrutture e siti in cui sono immagazzinati “mezzi tecnologici”, ha fatto sapere l’Idf in un aggiornamento sui social.

Israele: indentificati corpi 843 civili uccisi da Hamas

Le autorità israeliane hanno identificato i resti di 843 civili uccisi negli attacchi del 7 ottobre nel sud di Israele da parte di Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Le autorità stimano che circa 1.000 civili siano stati uccisi nei massacri di Hamas, insieme a circa 400 membri delle forze di sicurezza. La polizia ha precisato di essere al lavoro per identificare tutte le vittime.

