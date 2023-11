La protesta "contro le condizioni di prigionia e per l'obbligo imposto di indossare il velo"

L’attivista iraniana Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Evin, dove è detenuta, per protestare contro le condizioni di prigionia e per l’obbligo imposto alle donne di indossare il velo. La campagna ‘Free Narges Mohammadi’ ha riferito che “attraverso un messaggio dalla prigione di Evin, l’attivista ha informato la sua famiglia di aver iniziato uno sciopero della fame diverse ore fa”. Il gruppo ha aggiunto che Mohammadi e il suo avvocato hanno chiesto per settimane il suo trasferimento in un ospedale a causa dei problemi di cuore della donna. Trasferimento che le è stato negato perché non indossa il velo.

